Bia Miranda lamenta a morte do cachorro, Zeus - Reprodução/Instagram

Publicado 10/02/2023 21:24 | Atualizado 10/02/2023 21:27

Rio - Bia Miranda usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para lamentar a morte de seu cachorro de estimação, Zeus. Em postagem no Instagram, a ex-participante de "A Fazenda 14" se despediu do bichinho, que foi vítima de uma doença não revelada pela influenciadora digital.

"Te amo, meu Zeus, meu anjinho. Agora você está aí em cima brincando, latindo. Meu neném, estou morrendo de saudades. Não sei porque essa doença foi logo pegar em você, filho", escreveu a neta de Gretchen, na legenda das fotos e vídeos em que aparece com o pet. Nos comentários, fãs e amigos enviaram mensagens de apoio para Bia.

