Maisa Silva comenta sobre morar sozinha: Não sei por onde começar"Reprodução Internet

Publicado 10/02/2023 20:44

A atriz Maisa Silva desabafou em seus stories do Instagram na noite desta sexta-feira (10). Ela abriu uma caixinha de perguntas e contou como está o andamento do processo de ir morar sozinha e aproveitou para pedir ajuda para os seguidores.

Uma pessoa fez a seguinte pergunta: "E o apartamento, Ma? Vai se mudar ainda este ano?"

Maisa, então, respondeu: "Gatilho: morar sozinha! Gente, faz um ano praticamente que eu estou enrolando. Que eu já estou com as chaves do meu apartamento e não comecei. Eu preciso de indicação de arquitetos rápidos, confiáveis, criativos... Porque eu não faço a mínima ideia do que eu quero fazer no meu apartamento."

"A minha família vai mudar de casa. Eu já decidi tudo o que eu vou querer no quarto da casa dos meus pais, mas quando se trata da minha casa, não sei por onde começar. Então, indicações, por favor. Até o segundo semestre eu preciso estar morando sozinha", desabafou a atriz

Como legenda para os stories, Maisa escreveu: "Amigos, por favor, mandem indicações de arquitetos ótimos, criativos e confiáveis! Preciso me mudar até o segundo semestre"