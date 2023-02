Dhiovanna Barbosa, irmã de Gabigol, compartilha cliques em passeio de barco - Reprodução Internet

Dhiovanna Barbosa, irmã de Gabigol, compartilha cliques em passeio de barcoReprodução Internet

Publicado 10/02/2023 18:22 | Atualizado 10/02/2023 18:27

A influenciadora Dhiovanna Barbosa, de 21 anos, irmã do Gabigol, jogador do Flamengo, arrancou suspiros na tarde desta sexta-feira (10). Ela aproveitou o calor e fez um passeio de barco, com direito a muitos cliques.

fotogaleria

Para a ocasião, Dhiovanna colocou o copão para jogo e escolheu um biquíni azul pequenininho para garantir aquela marquinha. Ela usou, também, uma saída de praia preta com transparência e um óculos escuro prata.

A influenciadora compartilhou tudo em seu Instagram. Na legenda, ela foi breve: "Bebê, não". Os cliques, com muito carão e tatuagens à mostra, renderam muitos elogios: "Gata demais", escreveu uma seguidora. "Sou rendido de fato", comentou outro seguidor. "Cunhada linda", brincaram outras.