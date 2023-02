Jojo Todynho detalha vida sexual com o ex - Reprodução/Instagram

Publicado 10/02/2023 17:14 | Atualizado 10/02/2023 17:17

Rio - A briga entre o ex-casal Jojo Todynho e Lucas Souza continua a todo vapor. Na madrugada desta sexta-feira (10), o militar fez fortes declarações sobre a ex, chegando a dizer que a cantora é uma pessoa preconceituosa e o agredia fisicamente. Como resposta, a cantora fez uma live e, além de se defender, expôs detalhes íntimos da vida sexual dos dois e o trecho acabou viralizando nas redes sociais.

"Ele não gostava nem de xingar. Eu falei: 'Me enforca'. E ele: 'Você é princesa'. Eu gosto das coisas enérgicas, entendeu? Eu sou essa pessoa, eu sou Jojo. Sou safada, mesmo", disse ela. "Para homem meu, eu boto lingerie, faço graça, danço, eu sou isso aqui. Minha avó sempre me ensinou: Dama na rua, p*ta na cama. Eu sou isso, safadona. Gosto das coisas quentes, não vem de miséria para mim não que o negócio é frenético", afirmou.



Em resposta, Lucas avisou que irá processar Jojo Todynho. "Você vai ser processada, nem que eu tenha que dar minhas cuecas pro advogado” disse ele.

Entenda a polêmica



Em alguns vídeos publicados no seu perfil do Instagram, Lucas Souza fez uma série de acusações contra Jojo. Na ocasião, o militar alegou que foi traído diversas vezes enquanto se relacionava com a artista e ainda afirmou que um dos amantes da cantora teria sido o segurança do ex-vereador cassado Gabriel Monteiro, que está preso no Rio, acusado de estupro e também enfrenta outros processos por assédio e abuso sexual.

O militar também afirmou ter vivido uma relação abusiva com a artista, que o agredia física e psicologicamente. Por fim, ele ainda alegou que Jojo é uma pessoa preconceituosae apoia o ex-presidente Jair Bolsonaro.