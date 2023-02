Jojo Todynho e Lucas Souza protagonizam briga na web - Reprodução / Instagram

Jojo Todynho e Lucas Souza protagonizam briga na webReprodução / Instagram

Publicado 10/02/2023 12:40

Rio - O ex-marido de Jojo Todynho, Lucas Souza, usou as redes sociais, na madrugada desta sexta-feira, para dizer aos seguidores que foi traído enquanto ainda era casado com a artista. Como resposta, a cantora realizou uma live no Instagram e ameaçou o militar.

fotogaleria

"Lucas, tudo e qualquer coisa que eu falei sobre você, tenho como provar. Não vim blefar na internet. Você é safado, pilantra, '171', descarado, mentiroso. Você está achando, porque não sei em que mundo você vive, que tu está bonito na foto. Você está feio na foto, mentindo na cara de pau. Pode colocar como ameaça, vem para o Rio de Janeiro, que eu vou te dar um pau de madeira, eu vou te meter a porrada", disparou Jojo, que se separou de Lucas em novembro de 2022.

"Pode colocar que Jojo te ameaçou, vou te dar porrada para você aprender a ser homem. Eu sou muito mulher, quer ganhar fã em cima de mim, eu vou te ensinar a ser homem. Não vem mentir, não vem falar da minha integridade. Para você vim e falar que eu te traí, que eu te maltratava... Sustenta a sua gracinha, se você não teve um pai e uma mãe que te desse educação, eu vou te dar", acrescentou a cantora.



"Acho que minha pressão até subiu... Não é possível, que é isso? Ele quer me ver surtar, mas eu vou surtar dando um pau nele, como que ele vai dizer, Marcos, que eu agredi ele, arranhava, um homem branco daquele jeito! Como que vou arranhar um homem desse, que aparecia todo dia nos stories, e ele não vai aparecer com a cara arranhada? Eu sei que é mentira, mas revolta. Estou revoltada, ele tem que ser internado, ele tem sérios problemas, e eu brigando com Deus, senhor", desabafou ela.

Entenda a polêmica

Em alguns vídeos publicados no seu perfil do Instagram, Lucas Souza fez uma série de acusações contra Jojo. Na ocasião, o militar alegou que foi traído diversas vezes enquanto se relacionava com a artista e ainda afirmou que um dos amantes da cantora teria sido o segurança do ex-vereador cassado Gabriel Monteiro, que está preso no Rio, acusado de estupro e também enfrenta outros processos por assédio e abuso sexual.

Via stories, o militar disse ter vivido uma relação abusiva com a artista, que o agredia física e psicologicamente. Por fim, ele ainda alegou que Jojo é uma pessoa preconceituosa, que finge ter uma posição política diferente da que realmente tem.

"Quem te conhece sabe que é a maior bolsonarista e preconceituosa. Parece até mentira. Uma pessoa negra, gorda, que veio da periferia, que sofre tantos preconceitos, ser tão arrogante e preconceituosa. Bolsonarista de primeira, que odeia e fala mal de todos os artistas. Odeia muita gente", contou Lucas, acrescentando que a artista seria homofóbica. "Você só foi para não perder contrato com a Jean Paul Gaultier. Você não queria, você odeia a Parada Gay. Foi lá pregar amor, e chegou em casa e falou: 'Estou indo contra as coisas que acredito'. Cuidado, movimento LGBT, quem representa vocês é Gloria Groove, Pabllo Vittar, Anitta. Vários outros artistas", disparou.



"Você é mau-caráter, finge apoiar movimentos que não apoia, cria determinadas situações. Não falarei mais o seu nome. Essa é uma promessa que faço aqui na internet perante todo mundo", concluiu o militar.