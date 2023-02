Iza - Reprodução/Instagram

IzaReprodução/Instagram

Publicado 10/02/2023 17:56 | Atualizado 10/02/2023 18:04

Rio - Iza empolgou os seguidores nesta sexta-feira (10) ao compartilhar um registro do ensaio que realizou na praia. Usando um biquíni fio dental nude, a cantora de 32 anos ganhou muitos elogios nas redes sociais.

"Eu vi uma sereia", escreveu um internauta, que fez referência ao emoji usado na legenda da publicação. "A mulher mais linda desse país!", afirmou outro. "Quer a minha vida? Eu te dou", brincou um terceiro.

Entre os comentários não faltaram alusões a Yuri Alberto, jogador do Mirassol e atual affair de Iza. Recentemente, a cantora foi vista no Estádio José Maria de Campos Maia, no interior de São Paulo, acompanhando a partida do time do volante contra o Palmeiras, em jogo válido pelo campeonato paulista.