Fernanda Paes Leme está ruivaReprodução do Instagram

Publicado 10/02/2023 16:04

Rio - Fernanda Paes Leme, de 39 anos, está de visual novo! A atriz e apresentadora surgiu ruiva em cliques publicados no Instagram, nesta sexta-feira. "Surtei mais uma vez! Quando a pessoa fica muito empolgada com o look do Baile Da Vogue que faz até um negocinho no cabelo. Vermelhou", escreveu ela.

Não demorou muito para a noiva de Victor Sampaio receber vários elogios dos amigos. "Olha ela. Maravilhosa", comentou Giovanna Ewbank. "Gata", disse Maisa. "Gente!! Arrasou", reagiu Sandy. "Que lindo", opinou Mariana Belém. "Meu Deus, ficou lindíssima", frisou Isabella Scherer.