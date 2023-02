Duda Nagle e Sabrina Sato - Reprodução/Instagram

Duda Nagle e Sabrina SatoReprodução/Instagram

Publicado 10/02/2023 15:13 | Atualizado 10/02/2023 15:15

Rio - Duda Nagle abriu o jogo sobre a rotina do casamento com Sabrina Sato. A apresentadora, de 42 anos, que está prestes a encarar uma maratona no Carnaval como rainha da bateria de duas escolas, se prepara para desfilar em São Paulo, pela Gaviões da Fiel, e no Rio, pela Vila Isabel. Em entrevista para Ronnie Von, o ator, de 39 anos, explica que o cotidiano da família tem sido bem corrido.