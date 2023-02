Pamela Anderson posa sem maquiagem e fala sobre processo de envelhecimento - Reprodução Internet

Publicado 10/02/2023 15:29 | Atualizado 10/02/2023 15:58

A atriz e símbolo sexual Pamela Anderson, de 55 anos, decidiu abrir o coração nesta sexta-feira (10). Ela publicou uma série de fotos, em que posou de cara limpa, no Instagram e falou sobre o processo de envelhecimento.

Sempre lembrada pela série 'Baywatch', Pamela deixou de lado a maquiagem pesada, que se tornou sua marca registrada, e mostrou para o mundo sua real pele salpicada de sardas.



Na legenda da publicação, Pamela escreveu: "Prefiro mostrar minhas sardas. É divertido envelhecer. É um alívio. E, em uma certa idade, nós apenas parecemos mais jovens e mais frescos sem maquiagem. Esta sou eu. Estou feliz com quem eu sou agora. É um novo mundo. E eu estou muito agradecida por todo o amor".

A publicação rendeu vários comentários: "Nós te amamos", "Você é totalmente brilhante, obrigada", "Bonita naturalmente, não precisa de maquiagem", "Ela está brilhando", foram alguns dos elogios feitos pelos seguidores da atriz.

As fotos fazem parte de um ensaio que Pamela fez para o site WWD

A atriz lançou, no último mês, o documentário 'Pâmela Anderson: Uma História de Amor', que conta a sua jornada desde a infância conturbada no Canadá até as polêmicas em Hollywood. Nesta produção, feita pela Netflix, Pamela conta a própria história, diferente da série 'Pam & Tommy', lançada em fevereiro do ano passado, que reviveu, sem o consentimento da atriz, o relacionamento conturbado dela com o baterista Tommy Lee.