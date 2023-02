Grávida, Viih Tube mostrou os bastidores de filme em que interpreta uma gestante - Reprodução/Instagram

Publicado 12/02/2023 20:12

Rio - Viih Tube, de 22 anos, usou as redes sociais, no sábado, para explicar o motivo de não revelar a data prevista para o nascimento de sua primeira filha, Lua, fruto do relacionamento com o ex-BBB Eliezer. No Instagram, a youtuber detalhou seu ponto de vista aos seguidores e admitiu que deseja ter um pouco mais de privacidade na semana do parto.

"Acho muito fofo quando vocês perguntam, sei que perguntam na boa intenção, mas não estou respondendo a data prevista, quantas semanas estou, quantos meses estou. Já falei algumas vezes, mas vou repetir. Sempre a mesma pergunta sobre, super entendo, sei que vocês vão entender também. Quero conseguir ter mais privacidade quando ela estiver para vir", contou a influenciadora.

"Se mães que não são públicas já aguentam um monte de gente [perguntando] 'já nasceu? Como está?', imagina eu com a internet... Quero conseguir ter mais privacidade, não correr o risco de ter paparazzi na maternidade, até porque se tiver não quero atender", enfatizou ela.

"Quero ter um momento com a minha família mesmo, mais por isso, e por questão de energia, não quero ter energia ruim para esse período, quero que dê tudo certo", concluiu Viih Tube.