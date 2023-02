Enzo Celulari, filho de Cláudia Raia, celebra o nascimento do irmão caçula - Reprodução / Instagram

Publicado 12/02/2023 19:34

Rio - Enzo Celulari, de 25 anos, usou as redes sociais, neste domingo, para comemorar o nascimento de seu irmão caçula, Luca, fruto do casamento de sua mãe, Claudia Raia, com o ator Jarbas Homem de Mello. No Instagram, o jovem empreendedor deu boas-vindas ao menino, que nasceu na noite de sábado, e declarou todo seu amor por ele.