Atriz Jade Mascarenhas fala sobre assédio sexual sofrido em viagem de ônibusReprodução / Instagram

Publicado 12/02/2023 21:35

Rio - A atriz Jade Mascarenhas, intérprete da personagem Sara na terceira temporada de "As Fives", usou as redes sociais, neste domingo, para contar aos seguidores que foi vítima de assédio durante uma viagem de ônibus do Rio para São Paulo. No Instagram, a artista fez um longo desabafo em formato de vídeo, no intuito de alertar mulheres que viajam sozinhas e admitiu que só soube como agir pois recebeu ajuda de outros passageiros.

"É com muito constrangimento e raiva que venho dar esse relato e espero que ele se faça útil e que eu como várias outras vítimas tenhamos acesso a justiça. Eu sei que o meu caso de ser acolhida tão rápido é raro. Adoraria enterrar essa história e fingir que nunca aconteceu, mas não condiz com o que eu mesma prego", iniciou ela na legenda do post.



"No último dia 10, eu voltava de ônibus para São Paulo após ter ido visitar meu namorado no Rio. Um senhor, com idade para ser meu pai e quem sabe até avô, me assediou verbalmente e sexualmente, numa viagem que já estava durando 12 horas e todos estávamos exaustos. Eu fui acolhida pelos passageiros, pela polícia e pela empresa, mas sigo me perguntando o que eu poderia ter feito para evitar, me sentindo impotente", desabafou a atriz.

"Um agradecimento especial aos 4 passageiros que decidiram ir até a delegacia testemunhar para mim, e para isso abriram mão dos seus compromissos, para irem buscar justiça comigo. Assim como eu, eles tiveram que faltar trabalhos diante do choque e da indignação. Passamos 14 horas no ônibus e 3 horas na delegacia. Deixo esse relato aqui como denúncia, junto com as filmagens de uma das passageiras. Sigo acompanhada e amparada por ótimas pessoas, e torcendo para essa história ter um fim justo", finalizou.