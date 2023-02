Carol Dias deu à luz segunda filha com Kaká - Reprodução/Instagram

Publicado 13/02/2023 14:40

Rio - Veio ao mundo a segunda filha de Carol Dias e Kaká. A notícia do nascimento de Sarah foi dada por Simone Leite, avó materna da bebê, por meio das redes sociais. A influenciadora e o ex-jogador também são pais de Esther, de 2 anos.

"Sim, ela chegou! Pegou todos de surpresa! Para aqueles que estão mandando mensagens pedindo fotos da pequena, calma que em breve iremos postar. Por enquanto se deliciem com esse texto que escrevi em sua homenagem! A graça de viver as bençãos de Deus. Hoje nós estamos vivendo mais uma promessa de ver os filhos dos nossos filhos. A Sarah chegou trazendo muitas alegrias! Seja muito bem-vinda, amor da vovó. Chegou para compor o que eu chamo de benção geracional. Linda, perfeitinha e com fome", contou.