Rafa Kalimann grava filme no Rio de JaneiroReprodução/Instagram

Publicado 13/02/2023 22:20

Rio - Rafa Kalimann usou as redes sociais, na noite desta segunda-feira, para compartilhar as fotos nos bastidores do filme que grava ao lado de Cleo, Viih Tube e Carol Castro, no Rio de Janeiro. Em postagem no Instagram, a ex-BBB surgiu caracterizada como sua personagem em "Uma Babá Gloriosa", longa em que fará sua estreia nos cinemas.

"Resumo dos meus melhores últimos dias. Vocês vão amar essa história", escreveu ela, na legenda da publicação. "Que amor te conhecer", respondeu Carol Castro, nos comentários. "Sucesso pra nós", disse Alexandra Richter, que também participa da produção, assim como Marcelo Serrado e Evelyn Castro.

Na última quinta-feira, Rafa Kalimann foi aos Stories do Instagram para tranquilizar os fãs depois de ser internada em um hospital do Rio. Sem dar detalhes sobre o motivo de sua ida à unidade de saúde, a influenciadora digital disse que recebeu alta e deixou claro que se sente melhor. "Foi um sustinho, mas já estou bem melhor. Estou fazendo bastante repouso com acompanhamento médico. Obrigada pelas mensagens. Amo vocês", escreveu ela.

