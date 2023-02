Viih Tube ostenta barrigão da gravidez ao usar vestido coladinho em evento no Rio

Rio - Viih Tube marcou presença no evento de lançamento do reality show "Soltos em Salvador", do Amazon Prime Video, em um restaurante do Rio, nesta segunda-feira. Para o compromisso, a influenciadora digital de 22 anos elegeu um vestido de manga comprida coladinho ao corpo, deixando em evidência o barrigão de sua primeira gravidez.

No último sábado, a youtuber abriu o jogo sobre o motivo de não revelar a data prevista para o nascimento de Lua, fruto do namoro com o ex-BBB Eliezer. No Instagram, Viih Tube contou que deseja ter um pouco mais de privacidade na semana do parto: "Se mães que não são públicas já aguentam um monte de gente [perguntando] 'já nasceu? Como está?', imagina eu com a internet... Quero conseguir ter mais privacidade, não correr o risco de ter paparazzi na maternidade, até porque se tiver não quero atender", enfatizou.

"Quero ter um momento com a minha família mesmo, mais por isso, e por questão de energia, não quero ter energia ruim para esse período, quero que dê tudo certo", concluiu a famosa.

