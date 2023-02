Gabriela Prioli falou sobre críticas por voltar ao trabalho após nascimento da filha - Reprodução

Publicado 13/02/2023 19:07

Rio - Gabriela Prioli abriu a caixinha de perguntas do Instagram e comentou as críticas que recebeu por voltar ao trabalho menos de dois meses após o nascimento de Ava, sua primeira filha com Thiago Mansur. A nova integrante do "Saia Justa", do GNT, afirmou que seria julgada mesmo que decidisse esperar para retornar ao trabalho.

fotogaleria "Somos julgados o tempo todo. Eu e você. Todos nós. Eu, expondo publicamente a minha vida, sou julgada talvez por mais pessoas. Essa é a única diferença. Me julgariam se eu tivesse voltado e se eu não tivesse voltando. E nunca, não importa qual seja minha decisão, eu vou agradar a todos", disse.

A apresentadora comentou que prioriza seu bem-estar e o de Ava ao tomar decisões. "Sabe o que é o mais importante? É que eu não desejo agradar a todos. Eu quero fazer aquilo que, com as ferramentas que eu tenho, me parece o melhor para mim e para a minha filha. Não faço isso sem dúvidas, sem dor. Mas faço. É isso que importa. Amadurecer é assim. Estamos bem, eu e Ava. Porque ela só está bem se eu estou bem. Passo longe da lógica do sacrifício para viver uma lógica de felicidade compartilhada", concluiu.