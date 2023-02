Bella Campos recebe declaração de MC Cabelinho nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Publicado 13/02/2023 18:40

Rio - Bella Campos completa 25 anos, nesta segunda-feira, e MC Cabelinho, namorado da atriz, não poderia deixar a data passar em branco. O funkeiro usou o Instagram para celebrar o aniversário da amada com uma declaração apaixonada, além de mostrar o presente que comprou para a artista, com quem contracena na novela "Vai na Fé", da TV Globo.

fotogaleria

"Hoje meu amor completa mais um ano de vida, fico muito feliz de estar ao seu lado nessa data tão especial! Te desejo saúde, caminhos abertos, dinheiro pra você comprar presente pra mim", brincou ele, na legenda de uma galeria de fotos e vídeos do casal. Em um dos registros, o cantor mostrou o momento em que Bella vibra ao ser presenteada com uma bolsa de uma grife de luxo.

Cabelinho ainda mostrou a prévia de uma nova canção dedicada à namorada e acrescentou: "Que você consiga realizar todos os seus sonhos, porque você merece! Você é uma mulher incrível, uma atriz incrível, minha protagonista, linda e gostosa. O amor que me inspira, cuida de mim e o mais importante... Me faz bem! Amo muito você, muito mesmo. Quem mexer contigo eu mato. Curta seu dia, feliz aniversário!", finalizou ele.

Nos comentários, a atriz, que fez sucesso ao estrear na TV como a Muda do remake de "Pantanal", retribuiu o carinho do namorado: "Amor da minha vida, te amo muitão, obrigada por existir", escreveu Bella, completando a mensagem com emojis de coração. Os dois se conheceram nas preparações para a novela das sete e assumiram o romance em novembro do ano passado.

Confira: