Renata Silveira tem carteira furtada em shoppingReprodução do Instagram

Publicado 14/02/2023 09:34

Rio - Renata Silveira contou, através do Twitter, que foi furtada em um shopping no último domingo. A narradora da TV Globo explicou que esqueceu a carteira no local e, quando retornou, alguns menores de idade tinham mexido em seu pertence e levado todo o dinheiro.

"Carteira esquecida no shopping, volto 15 min depois pra pegar e já era… reviraram tudo e levaram o dinheiro. E a pior parte!? Todos menores de idade (imagens recuperadas nas câmeras, 2 adolescentes e 3 crianças bem pequenas). Triste! Que adultos serão!?", escreveu ela na rede social.