Leonardo e a mulher, Poliana Rocha - Reprodução / Instagram

Leonardo e a mulher, Poliana RochaReprodução / Instagram

Publicado 14/02/2023 11:55

Rio - Poliana Rocha, de 46 anos, usou as redes sociais, na segunda-feira, para responder dúvidas dos seguidores a respeito de sua vida pessoal. Nos stories do Instagram, a empresária, que é casada com o cantor Leonardo, aproveitou para refletir sobre confiança após enfrentar episódios de infidelidade em seu casamento.

fotogaleria

"Como voltou a confiar no Léo?", quis saber uma internauta. "Confio em mim", respondeu a influenciadora, de forma direta.

Ainda durante a interação, Poliana foi questionada sobre se importar com as saídas do cantor para pescar, e assegurou aos seguidores de que isso não a incomoda. "Não! Ele gosta, fica feliz. Isso é o que importa! Não temos garantia de nada nesta vida, então temos que fazer o que gostamos. O que nos realiza e o que nos deixa feliz", ponderou.