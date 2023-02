Bruna Januário e Gabriel Massa com Noah - Reprodução / Instagram

Publicado 14/02/2023 13:44

Rio - Ratinho, de 66 anos, usou as redes sociais, nesta terça-feira, para compartilhar um registro raro de seu neto, Noah, de apenas 4 anos de idade. Na foto publicada pelo apresentador do SBT, o menino, que sofre de hidrocefalia, aparece aproveitando a piscina ao lado dos pais, Gabriel Massa e Bruna Januário.

"Meu neto Noah, cheio de amor. Ele é a inspiração da nossa família", escreveu o comunicador, que também é avô de Carlos Alberto, Alana, Yasmin, Gabriele, Aurora e Alícia.

Nos comentários da foto, seguidores aproveitaram para elogiar o menino. "Muito lindo! Eu também tenho um filho especial com hidrocefalia. Deus abençoe esse príncipe!", disse uma internauta. "Noah é fonte de esperança e de amor!", opinou outra. "Cuidem mesmo com muito carinho, ele é uma dádiva de Deus e merece todo amor do mundo", pontuou uma fã.

Em uma entrevista recente para a apresentadora Patrícia Abravanel, Ratinho explicou sobre a doença crônica enfrentada pelo neto caçula. "Essa é uma condição que causa o acúmulo de líquido no cérebro, levando ao inchaço da cabeça. Ele é nosso anjinho, tem que cuidar dele. Ele é muito bonzinho. Não tem solução [a doença]. Temos que viver com as limitações que ele tem, mas com o mesmo amor", contou, na época.