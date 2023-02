Claudia Raia abre álbum de fotos da família - Reprodução Internet

Publicado 14/02/2023 15:56

Rio - Claudia Raia usou o seu Instagram, nesta terça-feira (14), para demonstrar seu amor pela sua família. Em dedicação ao marido, Jarbas Homem de Mello, e aos filhos, Enzo, Sophia e Lucca, a atriz compartilhou um pequeno carrossel com cliques ao lado dos amados, em um ensaio feito em preto e branco.

Dois dias após dar luz ao caçula, a artista escreveu na legenda: "Minha família, meu lar, minha vida todinha… onde eu protejo, mas também me sinto protegida! Amo tanto vocês que não cabe em mim todo esse amor, obrigada por me fazer uma mulher tão feliz" e recebeu muitos elogios nos comentários.

Enzo Celulari, filho mais velho de Claudia, escreveu: "amo vocês infinito", se juntando a amigos e fãs da família que marcaram presença nas mensagens. Giovanna Lancelotti escreveu: "Lindos demais", Gabriela Prioli disse, notando a semelhança do recém nascido com o pai: "Eu achei um Jarbinhas. Assim como a minha é uma Thiaga! Vida longa, Luca! Que você tenha saúde e felicidade sem fim", Sheila Mello desejou: " Que Deus abençoe muito essa família linda!" e Fabiana Karla comentou: "Ahhhh só amor"

Seguidores e internautas deixaram recados como: "O bebê é a cara do pai", "Ver um filho segurando seu próprio irmão é um amor que não dá pra explicar com palavras, esse sorriso de mãe fala muito", "A cara do pai. Que bênção", "Que fotos mais lindas!", "Ahhhhhh que delícia de fotos" e "Você merece tudo de melhor que a vida possa lhe oferecer , família tudo de mais importante!"

Claudia Raia já era mãe de Enzo Celulari e Sophia Raia, ambos frutos do casamento com Edson Celulari, finalizado em 2010. A atriz é casada atualmente com Jarbas Homem de Mello e gerou o primeiro filho do casal, Lucca, aos 56 anos de idade.