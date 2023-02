Pedro Scooby comenta reação dos filhos em meio à polêmica com Luana Piovani - Reprodução/Instagram

Publicado 14/02/2023 17:50

Rio - Pedro Scooby usou as redes sociais, nesta terça-feira, para conversar com os fãs, em meio à polêmica com Luana Piovani. Nos Stories do Instagram, o surfista contou que está se preparando para retornar de viagem aos Estados Unidos e deve encontrar os filhos Dom, Bem e Liz nos próximos dias.

"Vim para um compromisso de 2 dias nos Estados Unidos, no Arizona. (...) Estou arrumando para voltar para a casa. A Cintia e a Aurora estão me esperando. Na sexta-feira, vou para Portugal ficar com as crianças um pouquinho. Eu já tinha prometido para eles, então eu vou para lá. A gente está em um momento de cuidar da minha família, minha saúde mental, das crianças, do meu joelho também. Vou fazer um preparo físico, estou voltando a treinar", contou o ex-BBB.

Em seguida, Scooby ainda falou sobre como o processo que move contra Luana Piovani tem mexido com os filhos do ex-casal: "No final, quem está sofrendo mais são as crianças. É triste. Elas, de alguma forma, estão sendo afetadas e a gente tem que evitar isso", declarou ele.