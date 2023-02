Marcos Pasquim posa ao lado da namorada em foto rara - Reprodução Internet

Publicado 14/02/2023 17:53

Rio - Marcos Pasquim usou suas redes sociais, nesta terça-feira (14), para compartilha com seus seguidores uma foto rara ao lado da namorada, a atriz e produtora de cinema, Karla Nogueira. O casal aparece no registro em um cenário natural, sem registros do local.

Juntos desde julho de 2021, os dois mantêm uma relação discreta, e o Instagram de Karla é privado. Nesta terça-feira (14), é comemorado o "Valentine's Day", ou Dia de São Valentim em português, o dia dos namorados no Hemisfério Norte, e o ator aproveitou para homenagear sua amada com a publicação.

Nos comentários, fãs e seguidores do casal vibraram com o clique e mandaram mensagens como: "Feliz dia para vocês", "Feliz dia pra vocês ! Beijos minha linda você merece toda felicidade desse mundo", "Felicidades sempre, Deus os abençoe" e "Lindos demais".