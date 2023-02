Cristian chorou ao desabafar sobre confusão gerada no 'BBB 23' por causa de sua relação com Bruna Griphao e Paula - Reprodução/Globoplay

Publicado 13/02/2023 21:29

Rio - Após uma madrugada de briga generalizada no "BBB 23" , Cristian conversou com Gabriel Santana sobre a confusão que se formou por causa da relação que o brother tinha com Bruna Griphao e Paula. Na tarde desta segunda-feira, o empresário não segurou as lágrimas ao se defender das acusações de que estaria fazendo jogo duplo entre os grupos dos quartos Deserto e Fundo do Mar.

"Uma coisa que eu fiquei chateado foi que a Sarah Aline falou: ‘Tu só se aproximou das meninas pra pegar informação’. Isso tá me machucando muito, porque não foi isso, eu não sou esse tipo de pessoa. Eu e a Paulinha, a gente tinha uma troca muito mais de jogo do que por exemplo eu e a Bruna, eu a Bruna foi uma relação de carinho, não tinha sobre jogo", afirmou o gaúcho.

Apesar do clima tenso entre os participantes do reality show da TV Globo, Gabriel garantiu que não pretende isolar Cristian: "Independente de qualquer coisa, eu não gosto de ver uma pessoa, independente do julgamento das pessoas serem certos ou errados sobre suas ações, eu não quero te ver sozinho. Óbvio que acho que vai ter um pouco desse movimento de você ficar isolado até por questões de afinidade, porque eu tenho afinidade com pessoas que vão se afastar de você. […] Eu não consigo ver uma pessoa sendo esculachada e não levantar a mão", disse o ator.

Depois, o loiro admitiu que não teve coragem para cortar relações com seu grupo antes do momento em que votou em Fred Nicácio na formação do paredão, no último domingo, em votação aberta. "E agora é consequência, né? Estou bem mal, bem pra baixo. Porque é f*da, velho, se perder no negócio, tipo, eu não posso ir pra outro lugar. Eu tenho que conviver com as pessoas que tão aqui e com os erros que eu cometi, entendeu? Se eu sair, não vou sair apertando aquele botão lá, vou sair pela porta que eu entrei", declarou.