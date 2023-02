Briga generalizada toma conta do ’BBB 23’ após formação de paredão - Reprodução

Briga generalizada toma conta do ’BBB 23’ após formação de paredãoReprodução

Publicado 13/02/2023 11:17 | Atualizado 13/02/2023 11:19

Rio - A formação do quarto paredão do "BBB 23" , na noite deste domingo, foi a verdadeira definição de fogo no parquinho! O clima entre os brothers ficou tenso durante toda a madrugada de segunda-feira e houve muita discussão, acusações e até mesmo dedo na cara.

A grande reviravolta aconteceu ainda durante a votação aberta. Em pleno sofá da sala, Cristian, que até então fazia parte do quarto Fundo do Mar, votou em Fred Nicácio. Domitila e Sarah Aline se surpreenderam com a atitude de Cristian, desistiram de votar em Amanda e direcionaram seu voto para ele.

Ainda incomodada com a atitude de Cristian, Sarah Aline resolveu contar para Paula tudo que o brother falava sobre ela. "Uma das coisas que me fizeram votar no Cristian não foi porque ele puxou o Fred. Eu votei no Cristian por coisas que eu ouvi sobre você", disse a sister. Ela contou para Paula que ele se aproximou dela e de Bruna para "coletar informações" e que ele sabia que Paula corria risco de ir ao paredão e não contou para ela.

"Vou fazer da vida dele um inferno. Um inferno. Ele vai ver um inferno aqui dentro. Vai começar amanhã. Não vou esperar nem o Paredão", se revoltou Paula, que ficou tão nervosa que precisou levar uma bronca de Bruna. Apontando o dedo para a sister, a atriz pediu para ela se acalmar e tomar cuidado para não sair da história como mentirosa.

Irritada ao saber que Cristian se aproximou dela para coletar informações, Bruna chamou o ex-amigo de "psicopata". "Você é um psicopata, nunca mais fala comigo. Você é nojento, você é um psicopata", esbravejou.

Depois disso, a confusão virou uma briga generalizada. Os integrantes do quarto Fundo do Mar só sabiam reclamar da "traição" de Cristian, já os participantes do quarto Deserto lamentaram a aproximação do brother "por interesse". Fred Desimpedidos disse, ainda, que não acredita que ele realmente goste de Bruna ou de Paula.

"Não se fala nem de mulher desse jeito. Toma vergonha! Ninguém acredita mais. Você é tão traíra que o teu jogo te traiu, e você aceita e acabou", disparou.

Apesar de só integrantes do Deserto estarem no paredão, Gustavo disse que não deseja mais jogar em grupo com o pessoal do Fundo do Mar. "Não confio mais em ninguém. Gosto muito de todo mundo. Eu e a Key estamos saindo do grupo. Não dá mais pra mim. Cada um faz o seu jogo, cada um vota em quem quer", disse o líder da semana.