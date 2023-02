Lexa detonou postura de Gustavo ao defender MC Guimê - Reprodução/Instagram

Publicado 13/02/2023 15:46

Rio - Após a estreia de MC Guimê no paredão do "Big Brother Brasil 23", Lexa defendeu a permanência do marido no reality show e aproveitou para apontar a incoerência de Gustavo, líder da semana e responsável pela indicação do cantor à berlinda.

fotogaleria A cantora de 27 anos respondeu uma publicação na qual o advogado detonava o colega de confinamento. "Acho o Guimê muito feio, véio. Até pra se defender o maluco", disse Gustavo. "Desde a época do Gabriel, quando andava com o Gabriel, ele era uma pessoa, depois se tornou outra, depois começou a puxar nosso saco, pra mim isso não é uma pessoa confiável", completou Key.

"Gustavo, e você no ao vivo arrasa, né? Não sei o que acontece que a voz boazinha surge do além. Quanto puxar saco, Guimê nunca puxou. Acho que vocês tão vivendo em um mundo paralelo e estão esquecendo que o Brasil está assistindo esse jogo horroroso que os dois tão fazendo", disparou Lexa.