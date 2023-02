Paula disse que vai arrancar a cabeça de Cristian - Reprodução

Paula disse que vai arrancar a cabeça de CristianReprodução

Publicado 13/02/2023 14:49 | Atualizado 13/02/2023 14:57

fotogaleria

"Eles combinaram lá em cima [no Quarto do Líder], eu descobri essa semana. O Cris falou, não foi um combinado porque ninguém pediu para ele, que ia se aproximar de você e da Bruna para conseguir trazer informações para o grupo", disse Sarah para Paula.

"Rapaz, é uma novela mexicana esse BBB", respondeu Paula. "Todas as pessoas que estavam lá não concordaram com a atitude dele", continuou Sarah. "Se eu volto, eu vou arrancar a cabeça dele. E cachorro vai comer a cabeça dele inteira", disparou Paula. "Se eu fico, vou arrancar a cabeça desse menino fora. Eu tô prometendo isso para você", continuou, furiosa.

A equipe de Cristian disse que vai tomar as devidas providências contra as falas de Paula. "Infelizmente as ameaças da participante Paula vai muito além do jogo, muito além de um reality show. As falas ditas hoje pela participante PAULA como: 'vou cortar a cabeça e não sei se vai comer cachorro ou eu', 'vou enfiar a faca', entre outras tão absurdas quanto essas são AMEAÇA A INTEGRIDADE FÍSICA do Cristian, inclusive com o uso de arma branca. Nós familiares, amigos e equipe repudiamos essas falas e estamos preocupados com à integridade física do Cristian. Ameaça a vida não é entretenimento! Vamos tomar providências e todas as medidas cabíveis serão acionadas!", diz o comunicado.