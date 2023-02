Amanda, MC Guimê, Bruno Gaga e Paula estão no quarto paredão do ’BBB 23’ - Reprodução

Amanda, MC Guimê, Bruno Gaga e Paula estão no quarto paredão do ’BBB 23’Reprodução

Publicado 13/02/2023 08:10

Rio - O quarto paredão do "BBB 23" foi formado na noite deste domingo e será quadruplo. Amanda, Bruno Gaga, MC Guimê e Paula estão disputando a permanência na casa mais vigiada do Brasil. O apresentador Tadeu Schmidt começou a noite perguntando a Amanda, o anjo da semana, quem ela gostaria de imunizar. Amanda disse estar em paz com sua decisão e afirmou que imunizaria Cara de Sapato. No entanto, o lutador já estava imune por ter feito a prova do anjo em dupla com ela.

fotogaleria

"A segunda pessoa, ela já falou que se sentiu sozinha aqui dentro e eu não quero que ela se sinta assim, a Aline", disse a médica, que deu a imunidade para a cantora. Em seguida, foi a vez do líder Gustavo fazer sua indicação. Ele mandou MC Guimê direto para a berlinda e afirmou que sua indicação era apenas por "estratégia de jogo".

"Não seria minha opção, mas como tive que por o Gaga, que era minha primeira opção... A segunda opção é o Guimê. Por estratégia de jogo mesmo", afirmou. A namorada do agroboy, Key Alvez, arrematou o poder curinga e com isso também teve a possibilidade de mandar alguém direto ao paredão sem direito a prova bate e volta. Ela, então, escolheu Paula.

A votação foi aberta e Fred Nicácio recebeu 11 votos. Amanda foi a segunda mais votada e teve cinco votos. Com isso, Bruno, que foi indicado por Gustavo no Big Fone, Amanda e Fred fizeram a prova bate e volta. Fred foi o campeão e o quarto paredão ficou composto por Amanda, Bruno Gaga, MC Guimê e Paula.