Paula surtou após descobrir traição de Cristian - Reprodução/Globoplay

Publicado 13/02/2023 14:31

Rio - A formação de paredão na noite deste domingo deixou os participantes do "BBB 23" com os ânimos exaltados. Depois da votação aberta, Sarah Aline contou para Paula e Bruna Griphao tudo que Cristian falava sobre elas. O brother dizia para o grupo do quarto Fundo do Mar que se relacionava com as meninas apenas para "coletar informações" e que poderia "pegar" Paula a qualquer momento, mas que não queria.