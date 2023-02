Paula dá selinho em Ricardo - Reprodução

Paula dá selinho em RicardoReprodução

Publicado 13/02/2023 12:45

Rio - Depois de uma noite pra lá de agitada com a formação de paredão e uma briga generalizada na casa do "BBB 23", Paula dormiu na mesma cama que Ricardo, mais conhecido como Alface. O rapaz já disse ser apaixonado por ela, mas Paula nunca cedeu às suas investidas. No entanto, parece que o jogo virou.