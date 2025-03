Jornalista Genilson Araujo recebeu a Medalha Pedro Ernesto - Reprodução / Instagram

O repórter Genilson Araujo, de 65 anos, foi homenageado com a Medalha Pedro Ernesto, a mais importante honraria concedida pela Câmara do Rio. O profissional, que ficou conhecido do grande público pelas participações no “Bom Dia Rio” e no “RJTV”, da TV Globo, sempre nas coberturas de helicóptero, comemorou a conquista nas redes sociais.

“Gegê agora é Comendador. Divido com todos vocês essa homenagem”, celebrou o jornalista no Instagram. A cerimônia aconteceu na última quarta-feira (19), na sede da Câmara, no Centro do Rio.

Fãs do trabalho de Genilson vibraram: “Parabéns Gegê, essa medalha traduz o amor dos cariocas por você!”, comentou uma internauta. “Você sabe o quão é merecedor desse prêmio. O sorriso amável diz tudo”, elogiou outra.

Vale lembrar que o repórter aéreo, que também trabalhou durante muitos anos na rádio CBN, passou por um tratamento contra um câncer nas amígdalas e ficou afastado do trabalho por quase seis meses, retornando em maio de 2024.