A blogueira Evelyn Regly - Patricia di Fiori

Publicado 21/03/2025 14:44

Rio - A influenciadora Evelyn Regly compartilhou em suas redes sociais o resultado de sua cirurgia para corrigir a diástase abdominal, condição frequente em mulheres após a gravidez. O procedimento incluiu a técnica MAMI (Mini-Abdominoplasty Minimally Invasive), lipoaspiração e o uso de tecnologias como Argoplasma e cirurgia robótica, oferecendo melhorias estéticas e funcionais.



Evelyn explicou que a decisão de operar veio após perceber que o afastamento dos músculos abdominais impactava não apenas sua aparência, mas também sua qualidade de vida. “Após as gestações, percebi que o problema da diástase me incomodava muito, tanto esteticamente quanto na qualidade de vida. Exercícios físicos ajudam até certo ponto, mas no meu caso, a cirurgia é a única solução para corrigir o afastamento dos músculos abdominais. Quero compartilhar essa experiência para ajudar outras mulheres que passam por isso, porque sei que é um problema comum, mas pouco discutido com seriedade”, afirmou.Seis meses após a cirurgia, Evelyn exibiu o antes e depois, destacando a transformação física e a melhora no bem-estar. “Me sinto muito bem nesse pós-operatório. Não só visualmente, mas também no meu dia a dia. A cirurgia trouxe um alívio físico que eu não imaginava. É incrível poder me olhar no espelho e me sentir mais confortável com meu corpo”, declarou.