De biquíni, Dani Calabresa mostra barriguinha de grávida: ’Meu filho está crescendo’ - Reprodução de vídeo / Instagram

De biquíni, Dani Calabresa mostra barriguinha de grávida: ’Meu filho está crescendo’Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 21/03/2025 10:08 | Atualizado 21/03/2025 10:09

Rio - Dani Calabresa, de 43 anos, compartilhou nas redes sociais, nesta quinta-feira (20), um vídeo mostrando a barriguinha de grávida. A apresentadora está à espera do primeiro filho, fruto do casamento com o publicitário Richard Neuman, de 41.

fotogaleria

"Meu filho está crescendo. Estou amando tanto tudo que tá acontecendo! Obrigada, meu Deus", escreveu a mamãe na legenda da publicação. No registro, a atriz e comediante posa vestindo biquíni preto enquanto mostra a barriga em diferentes ângulos, através do espelho de um banheiro. "Meu filho está crescendo. Estou amando tanto tudo que tá acontecendo! Obrigada, meu Deus", escreveu a mamãe na legenda da publicação. No registro, a atriz e comediante posa vestindo biquíni preto enquanto mostra a barriga em diferentes ângulos, através do espelho de um banheiro.

Várias famosas enviaram mensagens de carinho para a gravidinha. "Ah, que linda", elogiou Eliana. "Está linda", exaltou Tata Werneck. "Viva!!! Que viagem mais deliciosa! Aproveita", expressou Alinne Moraes. "Linda demais grávida", opinou Tati Machado, que também está à espera do primeiro filho, que se chamará Rael. "Ai, amiga. Que linda. Curta muito. Momento único pra nós mulheres", disse Gretchen.



Dani e Richard iniciaram o relacionamento em 2020 e casaram em novembro de 2022. Em janeiro deste ano, a comediante anunciou a gravidez. A apresentadora realizou tratamento de Fertilização In Vitro (FIV). No mesmo mês, a atriz compartilhou registros do chá revelação, quando descobriu que o bebê é menino.