À espera da primeira filha, Ludmilla e Brunna Gonçalves posam em clima de romance na Disney - Reprodução / Instagram

À espera da primeira filha, Ludmilla e Brunna Gonçalves posam em clima de romance na DisneyReprodução / Instagram

Publicado 21/03/2025 08:43

Rio - Ludmilla, de 29 anos, e a mulher, Brunna Gonçalves, de 33, se divertiram em um parque da Disney, em Orlando, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira (20). À espera da primeira filha do casal que se chamará Zuri, a dançarina mostrou vários registros da viagem nas redes sociais.

fotogaleria

"Hoje é dia de 'Animal Kingdom'. Então temos 'Avatar', única atração que posso ir e o 'Safari' também", contou Brunna, que por estar grávida, não pode ir em alguns brinquedos. "Agora estou esperando os lindos irem na montanha-russa. Eles estão indo no 'Everest', muito boa também", falou, ao mostrar o lugar. "Depois a gente vai para o 'Magic Kingdom', que é aquele parque com o castelo", explicou.Com um look justinho, a dançarina exibiu a barriguinha de grávida e escreveu: "Segunda vez da Zuzuca na Disney". Além disso, se deliciou com clássicos quitutes do parque, como coxa de peru. Bru e Lud ainda posaram em clima de romance em frente ao 'Castelo da Cinderela' e deram um beijinho.