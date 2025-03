Mari Gonzalez exibe registros na Tailândia - Reprodução Instagram

Rio - Mari Gonzalez, de 31 anos, exibiu registros curtindo a viagem na Tailândia ao lado do namorado, Pipo Marques, de 31, e da família do cantor. A influenciadora digital publicou uma série de fotos, no Instagram, nesta sexta-feira (21), e mostrou que conheceu 'O Grande Palácio Real', em Bangkok, um dos pontos turísticos do local.

"Hoje conhecemos o 'Gran Palace', o templo Buda Esmeralda e o templo Buda Deitado. O mais impressionante é a riqueza dos detalhes, é surreal de lindo", escreveu na legenda.

Internautas comentaram na postagem da artista. "É lindo de ver o quanto ela está linda, o quanto os dois fazem bem um pro outro e o quanto a energia dela é outra", disse um. "Mari, linda como sempre! Bom te ver feliz e amada por essa família maravilhosa", afirmou outro. "Que viagem especial! Você está linda! Como sempre, Mari", comentou mais um fã.

Perrengue

Mari Gonzalez e Pipo Marques, mostraram nas redes sociais, que passaram um 'perrengue' com a bagagem durante a viagem para Bangkok . Ao chegarem no quarto do hotel, o casal foi surpreendido ao ver que a parte interna da mala do cantor estava coberta por suplemento em pó, na cor marrom, sujando quase todas as roupas.

Pipo deu detalhes da situação: "Não sobrou uma peça de um lado inteiro da mala, sujou tudo. Mas foi culpa minha, na real. Eu peguei um suplemento. Só que peguei no armário lá de casa, os que estão lacrados. Com lacre de metal. Só que esse não estava e eu não conferi. Ele abriu na viagem e melou tudo. Não sabia o que fazer... tirei o outro lado que tinham as peças que salvavam, fechei a mala e botei inteira pra lavar. Sorte que tinham outras roupas aí, vai dar pra salvar enquanto vão chegando outras", explicou.