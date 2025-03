João Guilherme compartilha habilidades na cozinha: ’Aprendendo’ - Reprodução de vídeo / Instagram

João Guilherme compartilha habilidades na cozinha: ’Aprendendo’Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 21/03/2025 12:11

Rio - João Guilherme, de 23 anos, usou o Instagram, nesta quinta-feira (20), para compartilhar suas habilidades culinárias. No registro, ator aparece preparando um gnocchi (nhoque), prato típico italiano.

fotogaleria

"Hoje aprendendo um gnocchi bem delícia", escreveu o ator, ao aparecer preparando a iguaria feita com batata e farinha. Ele também brincou com o estado que a cozinha ficou, enquanto enrolava a massa. "Maior bagunça", disse o artista, que recentemente anunciou o fim do namoro com a atriz Bruna Marquezine. Discretos, o ex-casal ficou junto por cerca de um ano.

Para acompanhar o nhoque, o filho do cantor Leonardo fez molho de carne. "É o ragu que eu amo", declarou. Apesar do prato ter sido experimentado e aprovado por outra pessoa, João disse que tinha dúvidas se a opinião era sincera: "Fiquei meio desconfiado", expressou, em tom descontraído.