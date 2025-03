Cristiano Deyvid e Maria Cavalcante - Reprodução / Instagram

Cristiano Deyvid e Maria CavalcanteReprodução / Instagram

Publicado 21/03/2025 13:14 | Atualizado 21/03/2025 13:28

Rio - A dupla Jonatha e Cristiano lançou a música "Cês Não Tem Uma Mulher Dessa", nas plataformas digitais, nesta quinta-feira (20). A canção é uma homenagem de Cristiano a filha do humorista Tom Cavalcante, Maria Cavalcante, com quem irá subir ao altar em uma cerimônia no religioso no dia 29 de março.

O cantor e a filha do humorista se casaram no civil recentemente e estão à espera da primeira filha, que se chamará Antonella . A composição, de autoria de Breno Ferreira, Zé Lucas, Marcelo Hoffmann e Roberta Cruzeiro, fala sobre o carinho e a dedicação que Cristiano tem pela mulher e sobre como Maria o conquistou de uma forma única, fazendo com que ele prefira passar os fins de semana ao lado dela, em vez de sair para festas e outros eventos.

A música foi o primeiro lançamento do DVD "Jonatha e Cristiano ao vivo em Goiânia", em comemoração aos 20 anos da dupla. O audiovisual foi gravado em Goiânia, sob comando de Tom, que além de sogro de Cristiano é empresário dupla. O projeto também contou com produção musical de Daniel Silveira. Com oito faixas inéditas, traz uma mistura de emoções e histórias que refletem o amadurecimento da carreira e da vida pessoal da dupla, que começou a trajetória musical como crianças no circo ao lado dos pais.