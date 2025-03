Gracyanne comenta sobre o preço dos ovos - Reprodução Instagram

Gracyanne comenta sobre o preço dos ovos Reprodução Instagram

Publicado 21/03/2025 14:45

Rio - Gracyanne Barbosa, de 41 anos, se surpreendeu com o preço dos ovos após ser eliminada do "Big Brother Brasil 25", da TV Globo. A musa fitness mostrou, através do Instagram, nesta sexta-feira (21), que voltou com a sua rotina e divertiu seguidores ao relatar que o aumento do alimento não foi sua culpa.

fotogaleria

"Venho por meio deste dizer que eu não tenho culpa desse preço dos ovos, hein! Fui fazer o primeiro passeio fora da casa, no mercado, e até eu estou chocada", escreveu ne legenda.

Internautas reagiram a postagem da musa fitness. "Gracy..maravilhosa! Faça campanha para os ovos abaixarem de preço, por favor", disse um. "A culpa é sua, mulher. Valorizou o ovo, olha aí no que deu. Amo ovos também. Abaixa o preço, pelo amor de Deus", brincou outro. "Mulher, meu Deus. O que será de nós marombeiras com o preço dos ovos lá em cima", declarou mais um fã.

Nos Stories do Instagram, a influenciadora digital comentou sobre a liderança de Renata no 'BBB' : "De volta a vida real, meus ovos. Eu estou sumida porque está uma correria muito maravilhosa. Agradecer sempre o carinho de vocês e eu quero dizer que eu estou muito feliz que Renata é a líder da semana. Não porque ela vai indicar alguém. Mas porque garantiu a casa própria. E é muito legal porque quase todo mundo está garantindo sua casa própria, e eu garantindo meu ovinho aqui. Vamos treinar", disse ela.