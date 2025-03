Gustavo Marsengo, Guilherme Napolitano, Lucas Viana, Lipe Ribeiro, Bil Araújo e Patricia Abravanel - Reprodução/Instagram

Gustavo Marsengo, Guilherme Napolitano, Lucas Viana, Lipe Ribeiro, Bil Araújo e Patricia AbravanelReprodução/Instagram

Publicado 21/03/2025 15:50 | Atualizado 21/03/2025 15:51

Rio - Na última quinta-feira (20), Gustavo Marsengo compartilhou um registro ao lado de alguns homens ex-participantes de realities shows, com a legenda "Só hétero top". O grupo esteve no SBT para gravar o quadro "Qual é a Música?", do Programa Silvio Santos, comandado por Patrícia Abravanel, envolve disputas musicais entre convidados.



No grupo, estavam Lucas Viana (A Fazenda 11), Lipe Ribeiro (De Férias com o Ex 2020 e A Fazenda 12), Bil Araújo (BBB 21 e A Fazenda 13), Guilherme Napolitano (BBB 20) e Gustavo Marsengo (BBB 22).



O termo "hétero top" se popularizou em 2020 de forma irônica, satirizando o estereótipo de homens vaidosos e frequentadores de academia.