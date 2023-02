Claudia Raia e Jarbas Homem de Melo deixam a maternidade com o filhoClaudia Raia e Jarbas Homem de Melo deixam a maternidade com o filho - Leo Franco / Agnews

Rio - Claudia Raia usou as redes sociais, na noite desta quarta-feira, para agradecer as mensagens de carinho que recebeu após o nascimento de Luca , seu terceiro filho e primeiro do casamento com Jarbas Homem de Mello. Em postagem no Instagram, a atriz de 56 anos compartilhou uma reflexão sobre a emoção pela chegada do pequeno, que veio ao mundo no último sábado.

"Dia de voltar pra casa com os amores da minha vida. Não tenho palavras para descrever a emoção de gerar uma vida, o amor por um filho é algo realmente divino e único! Obrigada por todas as mensagens de carinho, estamos muito felizes", declarou a artista, ao compartilhar fotos tiradas ao deixar a maternidade com o marido e o filho recém-nascido.

Claudia Raia anunciou o nascimento do terceiro filho através das redes sociais. "Luca chegou iluminando a noite de sábado! Ele chegou por aqui no dia 11 de fevereiro, já reivindicando seu espaço. Nós demos passagem. O mundo, desde então, tem um novo colorido para a nossa família. Estamos transbordando de felicidade e amor! Bem-vindo, Luca!", escreveu ela, que já é mamãe de Enzo Celulari, de 25, e Sophia Raia, de 19, de seu antigo relacionamento com Edson Celulari, de 64.

