Mari Gonzalez completa 29 anos e Jonas compartilha declaração - Reprodução Internet

Publicado 16/02/2023 17:13 | Atualizado 16/02/2023 18:21

Rio - O influenciador Jonas Sulzbach usou seu Instagram, nesta quinta-feira (16), para parabenizar a noiva, Mari Gonzalez. A ex-BBB completou 29 anos e recebeu um compilado de fotos em carrossel ao lado do amado — eles estão juntos há sete anos namorando e um noivos. O casal passou a virada do aniversário dentro do avião, a caminho da casa da família de Mari em Salvador, onde pretendem passar o Carnaval.

Na legenda, Jonas escreveu: "Parabéns meu amor!! Te desejo só as melhores coisas desse mundo, pq tu merece muito! Que Deus continue te guiando e iluminando seu caminho. Tu é uma mulher f*da e tenho muito orgulho de ti, menina mulher que me apaixonei no dia em que conheci. Você faz toda a diferença na minha vida meu amor. Continue sempre com essa alegria de viver e coragem para encarar todos desafios dessa vida! A sua positividade e fé te trouxeram até aqui e vão te levar para onde tu quiser! Te amo e sou muito grato por ter você ao meu lado"

Nos comentários, muitos amigos e fãs do casal aproveitaram para parabenizar a influenciadora. "Parabéns Mari! Tudo de melhor na sua vida, que Deus te abençoe sempre", "Casal que admiro!", "Lindas palavras! Parabéns Mari", "Lindas palavras e sei que são verdadeiras! Mari realmente é maravilhosa", "Lindos! Muitas felicidades, @marigonzalez, muita luz" e "Lindos de bonitos! Felicidades!", foram alguns deles.

Mari Gonzalez também fez um post celebrando seu último aniversário antes dos 30 anos. Na publicação, a ex-BBB publicou cliques de um ensaio fotográfico e legendou: "Feliz aniversário pra mim! Que eu tenha saúde, que Deus continue me guiando e iluminando meu caminho, desejo que eu encontre cada vez mais o que me faz feliz na minha essência, que não me falte coragem e alegria de viver, e que eu esteja rodeada de pessoas do bem. Tenho muito orgulho da mulher que me tornei e de tudo que eu tenho transformado dentro de mim! Gratidão pela minha vida"