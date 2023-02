Ratinho recebeu alta hospitalar após cirurgia no joelho - Reprodução/Instagram

Publicado 16/02/2023 16:14

Rio - Ratinho celebrou nesta quinta-feira (16) o retorno para sua casa após ser submetido a um procedimento cirúrgico para implantação de prótese no joelho esquerdo. O apresentador ainda agradeceu as mensagens que recebeu pelo aniversário de 67 anos completado na última quarta-feira.

"Ontem fiquei mais novo, de presente fui liberado pelos médicos para ficar de repouso na minha casa - olha que presentão, né? Até ganhei bolo da equipe @massafmoficial. Gratidão! Li todas as mensagens que recebi, compartilhei algumas aqui porque não dei conta de fazer o mesmo com todas. Não tem presente melhor do que o carinho da família, dos amigos e dos fãs que também os considero como amigos", agradeceu.