Rihanna posa com seu filho de oito meses. A cantora ainda não revelou o nome da criança - Reprodução / Instagram Vogue

Publicado 16/02/2023 12:05 | Atualizado 16/02/2023 12:13

Rio - Após divulgar as primeiras fotos de um ensaio realizado para revista "Vogue", Rihanna, de 34 anos, não ficou calada ao ler comentários sobre seu primogênito, fruto do relacionamento com o rapper A$AP Rocky. No Instagram, a cantora enviou uma resposta afiada para uma internauta que criticou a forma sobre como ela se referiu ao bebê, que tem 8 meses de vida e ainda não teve o nome revelado.

Tudo começou quando a cantora escreveu "My son so fine" - que em português significaria "meu filho é tão bom" - na legenda de uma foto do menino, e foi criticada. Os questionamentos ocorreram porque, em inglês, o adjetivo é comumente utilizado para falar de pessoas adultas.

"Bom? Seria mais adorável, fofo... Ele não é um homem adulto", escreveu uma das fãs que questionou o comportamento da artista. Rihanna, por sua vez, não deixou barato. "Apenas mantenha suas patas de puma longe dele e de mim e nós ficaremos bem", disparou a cantora.