João Guilherme, filho de Leonardo, comemora aniversário com festão em São Paulo

Rio - O ator e cantor João Guilherme, filho de Leonardo, comemorou seu aniversário de 21 anos na noite desta quarta-feira em uma casa de festas, em São Paulo. O evento ganhou o nome de "Bailinho do Jota". Famosos como Sasha Meneghel, filha de Xuxa, e Enzo Celulari, filho de Claudia Raia e Edson Celulari, estiveram no local.

Sasha chegou acompanhada pelo marido, o cantor gospel João Figueiredo, com quem trocou muitos beijos e carinhos. A filha de Xuxa caprichou no look e exibiu suas curvas com um modelito todo preto e uma saia bem curtinha.

