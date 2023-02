Carol Macedo anunciou que está grávida de seu primeiro filho, fruto do casamento com Rafael Eboli - Reprodução/Instagram

Carol Macedo anunciou que está grávida de seu primeiro filho, fruto do casamento com Rafael EboliReprodução/Instagram

Publicado 15/02/2023 22:30

Rio - Carol Macedo, de 29 anos, surpreendeu os seguidores, na noite desta quarta-feira, ao anunciar que está grávida de seu primeiro filho. A atriz compartilhou uma sequência de fotos em que posa de topless, evidenciando a barriguinha do início da gestação enquanto cobre os seios com um buquê de girassóis.

fotogaleria

Na legenda da publicação feita no Instagram, a artista contou que nem mesmo sua família e amigos próximos sabiam da novidade. "O ano de 2022 foi repleto de realizações e finalizamos ele em um momento mais que especial, aumentamos a nossa família! Desculpe, família e amigos, mas era surpresa", escreveu ela, na legenda da postagem.

Carol ainda recebeu as felicitações de amigas famosas, nos comentários da postagem em que ainda mostrou o resultado de um ultrassom. "É a melhor coisa do mundo, que incrível", disse Isa Scherer. "Parabéns", comemorou Dira Paes. "Muita saúde e amor pra essa família linda", desejou Talita Younan.

A atriz espera seu primeiro filho, fruto do casamento com Rafael Eboli, diretor de marketing de uma gravadora. Os dois estão juntos desde 2017 e se casaram em abril do ano passado, após terem que adiar a cerimônia por causa da pandemia da covid-19.