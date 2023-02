Maisa e Klara Castanho viajam juntas para Los Angeles - Reprodução Internet

Maisa e Klara Castanho viajam juntas para Los AngelesReprodução Internet

Publicado 15/02/2023 18:00

Rio - Maisa e Klara Castanho usaram suas redes sociais, nesta quarta-feira (15), para compartilhar o início da visita a Los Angeles, nos Estados Unidos. As amigas desembarcaram do avião animadas com a primeira viagem longa que realizam juntas, e Maísa escreveu no Story: "Bom dia! Minha companhia de viagem que vai conhecer L.A. @klarafgcastanho. Viemos fazer uma coisa muito legal, acompanhem por aqui".

No vídeo compartilhado pela atriz, Maísa começa falando: "Eu estou acabada depois de não sei quantas horas de voo, porém, hello (olá, em inglês), chegamos em Los Angeles. Essa é a primeira viagem muito longa que a gente faz juntas, né amiga?". Logo em seguida, Klara complementa: "E é minha primeira vez em Los Angeles".

Vestindo um moletom dos Lakers, time de basquetebol da cidade, Maísa comenta: "E eu vim temática! Gente, foi sem querer tá? Acompanhem aqui! A gente veio por um motivo muito legal!", e a amiga revelou, brincando: "Mentira gente, foi muito premeditado!" As duas compartilharam em suas redes, registros da vista do avião ao se aproximarem do destino e mantiveram em segredo o motivo da viagem.