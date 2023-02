Tina mostra cabelo que causou discussão com Cezar Black dentro da casa - Reprodução Internet

Publicado 15/02/2023 14:47 | Atualizado 15/02/2023 14:56

Rio - Tina Calamba, ex-participante do "BBB23", usou seu Instagram para relembrar a lace que fez Cezar Black brigar com ela. A modelo compartilhou em seu Story, nesta quarta-feira (15), um clique com o cabelo e escreveu: "Curiosidade: Esse é o cabelo que Cézar Black pediu emprestado. Ele realmente é lindo, né gente, mas é um acervo meu e eu não emprestei nem pra Aline. Ele é caríssimo".

A angolana se referia ao episódio em que Black, que ainda está confinado, a tornou alvo no Jogo da Discórdia por não aceitar emprestar a lace para ele durante uma das festas. Tina foi a terceira eliminada do "BBB23", com 54% dos votos em um paredão contra Cézar e Gabriel Santana. O momento de discussão chegou a viralizar nas redes sociais, e telespectadores riram da justificativa do brother para criticar a colega de confinamento.