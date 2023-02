Rômulo (Rafael Cardoso) - Camilla Maia / TV Globo

Rômulo (Rafael Cardoso)Camilla Maia / TV Globo

Publicado 15/02/2023 14:18 | Atualizado 15/02/2023 15:07

Rio - O ator Rafael Cardoso postou nos Stories, do Instagram, na tarde de segunda-feira, um vídeo em que aparece deitado em uma cama de hospital. Nas imagens, o artista de 37 anos está acompanhado pela namorada, Vivian Linhares. Procurada pelo DIA, a assessoria do artista informou que trata-se de um quadro de Celulite Infecciosa. "É um pelo encravado – foliculite –, na região do pescoço, inflamou, e ele precisou ser internado para administração de antibiótico no veia. Fica até a quarta-feira de cinzas", disse o representante do ator.

fotogaleria

Em 2021, Rafael Cardoso teve um sério problema de saúde e precisou passar por uma cirurgia para implantar um desfribilador cardíaco. O ator tem uma doença congênita chamada miocardiopatia hipertrófica. O procedimento foi realizado para evitar morte súbita.

Rafael Cardoso e Vivian assumiram o namoro recentemente. Eles foram vistos juntos no festival Spanta, em janeiro, onde também estava a ex-mulher do ator, Mariana Bridi. Eles também foram clicados em um jantar entre amigos e trocando beijos em um passeio no shopping.