Regina Casé mostra momento fofo com o filho e netoReprodução do Instagram

Publicado 15/02/2023 11:48 | Atualizado 15/02/2023 11:51

Rio - Regina Casé, de 68 anos, compartilhou um momento pra lá de fofo com o filho, Roque, e o neto, Brás, no Instagram, nesta quarta-feira. Nas imagens, a atriz aparece agarradinha com os pequenos enquanto eles dormem no sofá. Os cliques foram feitos pelo marido da artista, Estevão Ciavatta.

"Subindo pelo emaranhado dos nossos pés a gente chega no maior amor que pode existir. Minha filha Benedita me ensinou a ser mãe. Nunca pensei que ia dar tão certo. Deu e muito! É só olhar pra mulher linda e mãe incrível que ela se tornou. Hoje acho que esse é meu melhor papel. Nada se compara à maravilha que é ser mãe da Benedita e do Roque e o sonho que é ser a vovó Yayá do Brás", escreveu ela na legenda. "Subindo pelo emaranhado dos nossos pés a gente chega no maior amor que pode existir. Minha filha Benedita me ensinou a ser mãe. Nunca pensei que ia dar tão certo. Deu e muito! É só olhar pra mulher linda e mãe incrível que ela se tornou. Hoje acho que esse é meu melhor papel. Nada se compara à maravilha que é ser mãe da Benedita e do Roque e o sonho que é ser a vovó Yayá do Brás", escreveu ela na legenda.

Fãs e amigos de Regina se derreteram pelas fotos. "Que cena linda", disse Tia Má. "Puro amor", comentou um internauta. "Esse chamego é muito gostoso", opinou outro. "Que família linda", afirmou uma terceira pessoa.







