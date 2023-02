Roque, assistente de palco do Silvio Santos, se machuca durante acidente - Reprodução do Instagram

Publicado 15/02/2023 08:47

Rio - Gonçalo Roque, assistente de palco de Silvio Santos, sofreu um acidente no condomínio onde mora, no último domingo, e precisou ser hospitalizado. O diretor de auditório de 85 anos escorregou em uma rampa de pedra e teve cortes profundos no braço esquerdo. Ele publicou um vídeo em que aparece sendo atendido em uma unidade de saúde e se manifestou sobre o caso através do Instagram, nesta terça-feira.

"Nesse domingo (12) eu sofri um acidente. Escorreguei em uma rampa de pedra, no condomínio onde moro. Rapidamente fomos para o hospital, pois para quem não sabe, tenho uma válvula na cabeça e não posso sofrer lesões", começou Roque.

"Foi feito uma tomografia e graças a Deus está tudo bem… fiquei com esse machucado no braço e estamos cuidando bem, fazendo curativos e passando os remédios receitados pelo médico. Minha esposa e companheira Janilda está cuidando muito bem de mim. Venho aqui, pessoalmente, para dar essa notícia a vocês. Eu estou bem! Fiquem com Deus. Um grande abraço do Roque", concluiu.

Através dos comentários, Patrícia Abravanel estimou melhoras a Roque. "Que bom que você está bem! Melhoras!! Que seja uma recuperação bem rápida".